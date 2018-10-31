В Якутии рассказали об ущербе, нанесенном двум рекам от разрыва дамб

ЯКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Ущерб, причиненный двум рекам Якутии в результате размыва дамб компании "Алроса", составил более 4,6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба минэкологии Якутии.

В августе ливни и прорыв дамбы "Алросы" на ручье Таборный спровоцировали размытие дамбы на Иреляхском водохранилище в Якутии. Загрязненные воды с полигонов месторождения "Иреляхская россыпь" попали в реки Ирелях, Малая Ботуобуя, Вилюй и Сунтар.

"Министерством произведен расчет ущерба, причиненного водным объектам р. Ирелях и р. Малая Ботуобуя. Согласно расчету, размер вреда, причиненный реке Ирелях, составил 11,19 миллионов рублей, реке Малая Ботуобуя – 4,67 миллиардов рублей", — отметили в пресс-службе ведомства.

Минэкологией организованы административное расследование, внеплановая проверка в отношении АК "АЛРОСА" (ПАО), продолжаются лабораторные исследования качества водных объектов, привлечены научные учреждения республики для комплексной оценки последствий произошедшей аварии.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время Управлением Росприроднадзора по РС(Я) и Ленским территориальным управлением Росрыболовства уточняются окончательные размеры ущерба, причиненного реке Вилюй и водным биологическим ресурсам.