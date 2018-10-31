Суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве школьницы в Чите

КРАСНОЯРСК, 31 окт — РИА Новости. Забайкальский краевой суд оставил под арестом Алексея Фирулева, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 12-летней школьницы в Чите, но сократил срок заключения под стражей на три дня, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

Ранее СК сообщил, что 12-летняя школьница пропала 19 октября в Чите по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело об убийстве, материалы переданы в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК. В ночь на 23 октября был задержан подозреваемый в убийстве. Сотрудники полиции нашли тело ребенка на автостоянке, где он работал. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. По данным СК, обвиняемый ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за сексуальное насилие. Районный суд заключил его под стражу до 22 декабря.

По данным краевого суда, адвокат обвиняемого обжаловал арест. В среду в краевом суде, учитывая обвинение в совершении убийства, сопряженном с изнасилованием, рассмотрение апелляционной жалобы состоялось в закрытом режиме. Позже была оглашена вводная и резолютивная части постановления.

"Забайкальский краевой суд изменил постановление Ингодинского районного суда в части срока содержания Фирулева под стражей, уточнив его и установив в пределах срока предварительного следствия. Обвиняемый останется под стражей до 19 декабря 2018 года", — сообщила Михайлюк.