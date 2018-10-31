В Архангельской области усилили меры безопасности после взрыва в здании ФСБ

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Меры безопасности усилены в государственных и общественных учреждениях Архангельска и области после взрыва в здании ФСБ региона, в результате которого погиб один и пострадали три человека, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Орлов.

"Со стороны органов власти региона предприняты все необходимые шаги, чтобы обеспечить надежное функционирование в связи с преступлением. Мы предприняли меры, чтобы усилить систему безопасности всех общественных и государственных учреждений области. Вся система реагирования региона сработала надлежащим образом", — сказал Орлов.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве у входа в здание ФСБ, причины которого выясняются.