Специалисты изучают устройство, взорвавшееся в здании ФСБ в Архангельске

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Специалисты определяют тип взрывного устройства, которое сработало в Архангельске в здании ФСБ в среду утром, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Орлов.
"Мы оцениваем последствия, проводится определение типа взрывного устройства. Также проводятся действия, которые позволят оценить причины и следствия этого трагического случая", — сказал Орлов.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве у входа в здание ФСБ, причины выясняются. Орлов ранее отмечал, что в результате взрыва один человек погиб, еще трое пострадали.