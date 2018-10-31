Директора цирка, где львица напала на девочку, отправили под домашний арест

СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Директор передвижного цирка, где львица напала на девочку, помещен под домашний арест на два месяца, рассказали РИА Новости в Успенском районном суде.

Во время представления 28 октября в передвижном цирке в селе Успенском Успенского района Краснодарского края львица напала на девочку. Животное через ограждение набросилось на ребенка, сидевшего в первом ряду. В результате ребенок с рваными ранами лица и другими повреждениями был доставлен в реанимационное отделение местной больницы.

Девочка была оперативно прооперирована в местной больнице, затем переведена в детскую краевую больницу. Как сообщалось на сайте СК РФ, в рамках расследования задержан 51-летний директор передвижного цирка.

"Постановлением от 30 октября ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 28 декабря включительно. Дальше будет решать следственный комитет — либо продлят, либо изменят", — сообщили в суде.