В Липецке произошло ДТП с шестью машинами

ВОРОНЕЖ, 31 окт — РИА Новости. Восемь человек получили травмы и один погиб в результате аварии с участием шести машин в Липецке, сообщил РИА Новости главный врач Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Александр Игнатовский.

Ранее сообщалось, что в 06.20 мск в Липецке в районе моста кольца трубного завода произошло столкновение шести автомобилей. По данным полиции погиб один человек, число пострадавших уточнялось. Представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что в аварии пострадали пятеро.

"Один человек погиб и восемь пострадали", — сказал Игнатовский.

По данным полиции, причиной ДТП могли стать погодные условия: в среду в Липецке — первые заморозки.