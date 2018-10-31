Беспилотник участвует в поисках пропавшего при ЧП с плавдоком в Мурманске

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Поиски пропавшего при затоплении плавдока в Мурманске сменного механика продолжились в среду утром с помощью сил аварийно-спасательных служб, Северного флота и беспилотника МЧС, сообщил РИА Новости председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев.

"С 9.00 поиски возобновились, дополнительно привлекли подразделения аварийно-спасательной службы федеральные – один расчет, один – областной, плюс беспилотник. Совместно с Северным флотом будем продолжать проверку акватории – будем проводить весь комплекс мероприятий", — сказал Гусев.

Кроме того, специалистам предстоит вести мониторинг разлива нефтепродуктов на месте аварии. По информации оперативного штаба, док затонул на небольших глубинах, однако видимость в воде пока затруднена. "Одна сторона дока находится на глубине в пределах 30-40 метров, другая – 7-10 метров. Пока там загрязнено все, пока трудно понять: мазут, грязь, муть со дна и прочее", — пояснил Гусев.

По его словам, пропавший без вести — сменный механик Виктор Проценко, 1960 года рождения. Сколько будут продолжаться его поиски, пока никто не берется сказать – все зависит от обстоятельств проведения работ, погодных условий и других факторов.

В больницах после ЧП на доке остаются два человека. Состояние одного удалось стабилизировать, однако он без сознания, находится на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние второго опасений у медиков не вызывает.

В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.