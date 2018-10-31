Беспилотник участвует в поисках пропавшего при ЧП с плавдоком в Мурманске

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Поиски пропавшего при затоплении плавдока в Мурманске сменного механика продолжились в среду утром с помощью сил аварийно-спасательных служб, Северного флота и беспилотника МЧС, сообщил РИА Новости председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев.
Кроме того, специалистам предстоит вести мониторинг разлива нефтепродуктов на месте аварии. По информации оперативного штаба, док затонул на небольших глубинах, однако видимость в воде пока затруднена. "Одна сторона дока находится на глубине в пределах 30-40 метров, другая – 7-10 метров. Пока там загрязнено все, пока трудно понять: мазут, грязь, муть со дна и прочее", — пояснил Гусев.
По его словам, пропавший без вести — сменный механик Виктор Проценко, 1960 года рождения. Сколько будут продолжаться его поиски, пока никто не берется сказать – все зависит от обстоятельств проведения работ, погодных условий и других факторов.
В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.