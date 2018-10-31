В Москве потушили пожар в бытовках на Волоколамском шоссе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Спасатели потушили пожар в бытовках на Волоколамском шоссе в Москве, сообщает столичное ГУМЧС в Twitter.

По предыдущей информации МЧС, бытовки горели на Волоколамском шоссе на площади 600 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало. Возгорание было локализовано в 09.03.

"Пожар на Волоколамском шоссе ликвидирован в 09.29", — говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, горевший бытовочный городок (адрес: Волоколамское шоссе, дом 93) принадлежит ГБУ "Жилищник" района Покровское-Стрешнево.