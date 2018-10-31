В Югре один человек погиб в ДТП с автобусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 окт — РИА Новости. Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе, еще два человека пострадали, сообщает в среду региональное управление ГИБДД.

Авария произошла вечером во вторник в Нефтеюганске на Объездной улице. Мужчина за рулем автомобиля "Лада Приора", выполняя обгон, не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автобусом "МАЗ-104".

"В результате ДТП водитель "Лады" от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении, водитель и пассажир "МАЗа", девушка 1999 года рождения, получили травмы", — говорится в сообщении.

Как отметили в ГИБДД, ситуацию на дорогах в регионе осложняют снегопад и гололед, а также ухудшение видимости, в том числе из-за сокращения светового дня. В ведомстве рекомендовали водителям избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.