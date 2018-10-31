Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на нефтебазе в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 окт — РИА Новости. Состояние двух пострадавших при пожаре на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе оценивается как тяжелое с положительной динамикой, сообщила РИА Новости в среду заместитель главного врача Окружной клинической больницы Нижневартовска Елена Мироненко.

Во вторник представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о возгорании резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО. По данным Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, возгорание на Хохряковском месторождении возникло в результате разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ подрядной организацией. Прокуратура региона поясняла, что пожар произошел на центральном пункте сбора (ЦПС) нефти.

Позже в МЧС уточнили, что огонь распространился на узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса. По данным властей региона, при пожаре пострадали три человека, два из которых — в тяжелом состоянии, они находятся в Окружной больнице Нижневартовска.

"Состояние пациентов тяжелое, стабильное с положительной динамикой. Один был прооперирован", — сказала собеседница агентства.

По информации регионального управления МЧС, ночью в ликвидации пожара участвовали 123 человека и 36 единиц специальной техники. Площадь, охваченную огнем, удалось сократить с 1 тысячи до 400 квадратных метров.