Суд в Москве рассмотрит просьбу приставов о снятии ареста с денег Улюкаева

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство судебных приставов о снятии ареста с денег осужденного за взятку экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, сообщили РИА Новости в суде.

Заседание назначено на 9:00.

Ранее защита бывшего чиновника просила суд снять арест со счетов Улюкаева для оплаты назначенного штрафа в 130 миллионов рублей, но суд ходатайство отклонил, поскольку списание штрафа и так предписано приговором. Затем Замоскворецкий суд направил приставам постановление на исполнение, но они штраф списать со счета не смогли из-за отказа банка, который сослался на иной судебный арест. Поэтому приставам пришлось самостоятельно обращаться к судье для снятия ареста с денег Улюкаева.

Экс-главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.