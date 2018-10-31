Верховный суд проверит законность ареста блогера Китуашвили

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президиум Верховного суда РФ в среду проверит законность содержания под стражей основателя сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидовича" Китуашвили, осужденного по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 9:30.

Ранее Европейский суд по правам человека присудил ему 2,1 тысячи евро за содержание под стражей, указав, что оснований для такой меры пресечения не было. Согласно законодательству, это является вновь открывшимся обстоятельством, по решению президиума ВС дело может быть пересмотрено.

Девятнадцатого октября Дорогомиловский суд Москвы приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал известного блогера по одному эпизоду мошенничества. Еще по одному эпизоду мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности.

Согласно недавно принятому закону, каждый проведенный Китуашвили день в СИЗО зачтен за 1,5 дня в колонии.

Его гражданская жена Анна Каганская, как соучастница афер, получила 3 года 2 месяца колонии. Ей судья зачел день в СИЗО за полтора в колонии, а домашний арест (туда ее поместили, смягчив меру пресечения) — из расчета два дня за день в колонии. До вступления приговора в силу Каганская будет находиться под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал.

Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. Сам блогер себя виновным не считает.