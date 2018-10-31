Спасатели сократили площадь пожара на нефтебазе в Югре до 400 "квадратов"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ликвидация пожара на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО продолжается, спасателям удалось сократить площадь возгорания до 400 квадратных метров, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что огнеборцам удается удерживать пожар на площади в тысячу квадратных метров.

"На данный момент сотрудникам МЧС России удалось сократить площадь пожара до 400 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Во вторник представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о возгорании резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО. По данным Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, возгорание на Хохряковском месторождении возникло в результате разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ подрядной организацией. Прокуратура региона поясняла, что пожар произошел на центральном пункте сбора (ЦПС) нефти.

Позже в МЧС уточнили, что огонь распространился на узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса. По данным властей региона, при пожаре пострадали три человека, два из которых — в тяжелом состоянии. В Окружной больнице Нижневартовска РИА Новости сообщили, что двое пострадавших доставлены в медучреждение.