В Петербурге проверят педофила, подозреваемого в пяти нападениях

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить уличённого в пяти преступлениях против половой неприкосновенности детей мужчину на причастность к аналогичным преступлениям не только в Санкт-Петербурге, но и в местах его пребывания после освобождения из мест лишения свободы в 2017 году, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее сообщалось о задержании 29-летнего педофила, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении восьмиклассницы в Петербурге. По версии следствия, нападение произошло 19 октября, кроме того, он совершил аналогичные преступления также на территории Невского и Красногвардейского районов. Ранее он ранее был судим за грабеж и преступления сексуального характера.

Об установлении личности и задержании подозреваемого в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности девочек в возрасте от 9 до 14 лет Бастрыкину доложили в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург. Подозреваемого уличили в пяти нападениях на несовершеннолетних, совершенных за три часа в Невском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.

"Председатель СК России поручил проверить его на причастность к другим аналогичным преступлениям не только в Санкт-Петербурге, но и по местам его пребывания после освобождения из мест лишения свободы в 2017 году", — сказала Петренко.

Как сообщила Петренко, в ходе рабочей поездки Бастрыкина в Санкт-Петербург следователи также доложили ему о ходе расследования уголовного дела о взрыве на заводе пиротехнических изделий "Авангард", произошедшего в результате нарушения технологического процесса.

В рамках рабочей поездки Бастрыкин заслушал отчёты о ходе расследования других резонансных дел. В частности, председателю доложили о раскрытии приготовления к убийству женщины-риэлтора в Санкт-Петербурге, а также убийства семьи Зейналовых, совершенного в 2005 году. Мотивом этого преступления явилось желание устранить конкурентов на рынке недвижимости. По уголовному делу уже установлен заказчик и соучастники преступления.

Также Бастрыкину доложили о расследовании уголовного дела в отношении директора кадастровой палаты Ленинградской области и других лиц, уличенных в многочисленных эпизодах получения взяток.

"Также Председатель Следственного комитета провел личный прием обратившихся к нему жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской и Псковской областей. Всего на прием обратилось 29 заявителей", — сказала Петренко.