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Суд продлил арест обвиняемых в срыве военного строительства в Арктике

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗдание Московского городского суда. Архивное фотоЗдание Московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Мосгорсуд на более чем на месяц продлил срок содержания под стражей руководителей "Русальянс Строя", которых обвиняют в срыве строительства военных объектов в Арктике, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Эккерту и Бушманову меру пресечения на срок один месяц и семь дней", — огласила решение судья Елена Поспелова.

Ранее Таганский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению по существу, дело учредителя и председателя совета директоров "Русальянс Строя" Алексея Эккерта и руководителя этой компании Дмитрия Бушманова. Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет заключения. По данным следствия, они руководили стройкой военных объектов, в ходе которой похитили 2,9 миллиарда рублей.

Как стало известно в суде, прокуратура вернула уголовное дело следствию для дополнительного расследования. В ходе суда следователь поддержал собственное ходатайство о продлении ареста на один месяц. По его словам, иная мера пресечения в отношении обвиняемых не может быть применена в связи с особой сложностью расследования. Он заключил, что следствие находится на завершающей стадии.

Адвокат Бушманова Николай Романов в свою очередь обратил внимание суда на то, что следователи должны были окончить расследование и начать знакомить фигурантов с материалами уголовного дела не позднее февраля 2017 года.

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"Предварительное следствие ведется неэффективно. Оно было закончено полтора года назад, всё это время они (следствие — прим.) исправляют свои ошибки, не проводя никаких следственных действий, занимаются волокитой", — заявил Романов, попросив суд отказать следователю в удовлетворении ходатайства и не избирать Бушманову какую-либо меру пресечения.

Сам Бушманов заявил, что компания "Русальянс Строй" на самом деле провела в Арктике работы и построила объекты, потратив на это более 4 миллиардов рублей.

Позже в суде выступил и Алексей Эккерт. Обвиняемый рассказал, что у него нет недвижимости и другого имущества за границей, хотя следствие и утверждает обратное. Также мужчина посетовал на то, что вместе с Бушмановым незаконно находится в СИЗО уже 2 года и 7 месяцев.

Его адвокат Дмитрий Соколов в суде отметил, что формально преступление должно быть квалифицировано, как совершенное в сфере экономической деятельности. Эта категория правонарушений предполагает применение меры пресечения в виде заключения под стражу в исключительных случаях. В поддержку этого довода в зале суда присутствовал Александр Хуруджи – общественный омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей, находящихся под стражей и в местах лишения свободы. Также судом было приобщено письмо от российского политика и предпринимателя Бориса Титова, в котором тот указал, что продление ареста фигурантам дела недопустимо, они находятся под стражей незаконно.

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Следствие считает, что Эккерт пытался получить информацию обо всех закупках и договорах второго главного управления инженерных работ при Спецстрое, чтобы, используя свои старые связи в военном ведомстве, оказать влияние на их исход. Бушманов с помощью поддельных документов якобы должен был создать видимость ведущихся в Арктике работ, писали СМИ. В СК считают, что организация не имела кадровых, технических и финансовых возможностей для выполнения сложных строительных работ в арктической зоне.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, впоследствии часть похищенных денежных средств в сумме 270 миллионов рублей обвиняемые легализовали, приобретя на своих родственников две квартиры в элитном жилом комплексе BarrinHouse в Москве стоимостью по 110 миллионов рублей каждая. Остальные деньги мужчины обналичили и распорядились ими по своему усмотрению, заключила Петренко.

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