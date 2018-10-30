Второго пострадавшего при пожаре на нефтебазе доставили в больницу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 окт — РИА Новости. Медики доставили в Окружную больницу Нижневартовска второго пострадавшего при пожаре на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила РИА Новости заместитель главного врача медучреждения Елена Мироненко.

"Второй пострадавший доставлен. Состояние тяжелое, он находится в отделении реанимации", — сказала она.

Ранее Мироненко заявила РИА Новости, что в больницу доставили первого пострадавшего, состояние которого также оценивается как тяжелое.

Во вторник представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о возгорании резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО. Позже в региональном управлении МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 800 квадратных метров.

По данным Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, возгорание на Хохряковском месторождении возникло в результате разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ подрядной организацией. Прокуратура региона уточнила, что пожар произошел на центральном пункте сбора (ЦПС) нефти.

Власти автономного округа сообщили, что при пожаре пострадали три человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, еще один — в удовлетворительном. Кроме того, по информации правительства региона, экологические последствия от инцидента оцениваются как минимальные. В среду на месте будет работать лаборатория для оценки загрязнения атмосферного воздуха в районе нефтебазы.