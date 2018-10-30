Нападение на мужчину у VIP-офиса ВТБ не имеет отношения к банку

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Нападение с топором на мужчину у VIP-офиса ВТБ в центре Москвы с целью кражи сумки не имеет отношение к банку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Двое неизвестных во вторник днем отобрали у мужчины сумку на Гоголевском бульваре в центре Москвы, сообщили ранее агентству в пресс-службе столичного главка МВД. В полиции о личности и состоянии потерпевшего не сообщили, уточнив, что его ударили "чем-то тяжелым". В то же время источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в руках у одного из грабителей был топор.

По адресу, где произошло нападение, находится отделение банка ВТБ, занимающееся обслуживанием VIP-клиентов, информация об этом есть на сайте банка.

"Событие не имеет отношения к банку ВТБ и произошло за пределами офиса", — сообщили в ВТБ.