Один из членов экипажа судна "Норд" рассказал о возвращении домой

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Один из вернувшихся в Крым членов экипажа судна "Норд" рассказал, что моряков предупредили об обмене за несколько часов, они были в шоке и не спали всю ночь.

Cемь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник обменяли на семерых украинских моряков с рыболовецкого судна ЯМК-0041, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов. Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко находится на Украине под подпиской о невыезде.

"К нам подошли в 22.30 по местному времени и сказали, что в течение каких-то часов домой, есть обмен. Мы, конечно, были в шоке. Ночь не спали. А в пять утра подошли и сказали — ребята, машина готова, одевайтесь. Мы, как флотские, за три секунды оделись, вышли, сели — и вот сейчас мы здесь", — сказал в эфире телеканала "Россия 24" один из моряков.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.