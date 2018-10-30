В Москве проверяют причастность двух подростков к нападениям на бездомных

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи установили двух несовершеннолетних, напавших в августе на бездомного в Москве, проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям в столице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что один из фигурантов арестован судом, местонахождение второго устанавливается. Кроме того следователи проверяют причастность несовершеннолетних к ряду тяжких преступлений на территории столицы, отметила собеседница агентства.

"Следствием установлено, что подростки познакомились в социальной сети и имели одинаковые взгляды по отношению к бездомным людям, считая их низшим и ненужным слоем общества", — сказала Иванова.

По данным следствия, поздно вечером 23 августа 2018 года двое молодых людей 17 и 16 лет, находясь в парковой зоне вблизи улицы Пришвина в городе Москве, вступили в преступный сговор, направленный на убийство лица без определенного места жительства. Используя слезоточивый газ и нож, напали на бездомного, избили его, после чего 16-летний подросток нанес потерпевшему не менее пяти ударов ножом. Прохожие вызвали скорую, и потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь.

Иванова отметила, что уголовное дело расследуется по факту покушения на убийство двух и более лиц (части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ).