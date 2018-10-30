В Москве прокуратура отменила уголовное дело против активистки Шалиной

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы отменила уголовное дело о хулиганстве против активистки незарегистрированной партии "Другая Россия" Ольги Шалиной, нанесшей себе увечья на выставке "Интерполитех" в минувший четверг, и предложила МВД привлечь ее к административной ответственности, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Ранее пресс-служба "Другой России" сообщила, что против Шалиной полиция СВАО возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство", и ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

"Прокуратурой СВАО проверена законность возбуждения уголовного дела по результатам, в связи с отсутствием достаточных оснований, указывающих на признаки преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ необоснованное процессуальное решение отменено. Материал возвращен в органы внутренних дел для дополнительной проверки и рассмотрения вопроса об административной ответственности", — сказала Нефедова.

Шалина нанесла себе увечья на выставке средств обеспечения безопасности государств "Интерполитех-2018" на автомобиле-экспонате стенда Федеральной службы исполнения наказаний, как сообщили в незарегистрированной партии "Другая Россия", в знак протеста против ФСИН на фоне участившихся сообщений о пытках заключенных. Ее госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.