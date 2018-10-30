Минэнерго не зафиксировало отключений энергии при ЧП с доком

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Отключений электричества в зоне ответственности Минэнерго РФ во время инцидента с затоплением плавучего дока ПД-50 в Мурманской области зафиксировано не было, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В зоне ответственности Минэнерго отключений зафиксировано не было", — сказали в пресс-службе.

Потом в пресс-службе пояснили журналистам, что по информации Системного оператора Единой энергосистемы РФ (выполняет функции диспетчера), подстанция 150 кВ N97 "Росляково" принадлежит "Колэнерго" (входит в "Россети") и является единственным источником питания для судоремонтного завода. Отключений оборудования, снабжающего завод электроэнергией, во время, когда произошла авария, на этой подстанции не было.

В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду ТАВКР "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация — были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и док резко ушел под воду. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманской области. Как пояснял РИА Новости представитель судоремонтного завода, при проведении доковых работ произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока.

Холдинг "Россети" ранее во вторник сообщил о проведении проверки из-за инцидента с затоплением плавучего дока ПД-50. Проверка показала, что отключений в электросетях компании снабжающих судоремонтный завод энергией, не было.