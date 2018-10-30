Роспотребнадзор не получал информации о мусоре в Сочи после подтопления

СОЧИ, 30 окт – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю не получало информацию о мусоре, приплывшем после подтопления на Кубани в акваторию Сочи, сообщил РИА Новости заместитель начальника территориального отдела управления в городе-курорте Сергей Вараксин.

Информация о том, что после наводнения в Сочи к берегам Геленджика прибился мусор — пластиковые бутылки и жестяные банки, — появилась в Telegram-канале Mash во вторник.

"Про Геленджик читал, почему-то написали, что это из Сочи пришло, хотя основные течения идут с севера на юг, то есть это скорее принесло откуда-то с Новороссийска или с Анапы", — сказал Вараксин.

"У нас такой информации нет, что какие-то кучи мусора принесло к нам (в Сочи). У нас не было таких фактов. Пляжными территориями занимаются их хозяева. А море — пробы, которые мы проводили в период купания, все были хорошие", — добавил он.

Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек.