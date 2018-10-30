В Калуге в ДТП пострадали шесть человек

БРЯНСК, 30 окт – РИА Новости. Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калуге, пострадали 6 человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

По данным полиции, ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского транспорта произошло в Калуге в 14.16 мск. По предварительной информации, водитель автомашины "ВАЗ-2114", двигаясь на запрещающий сигнал светофора со стороны улицы Верховой в сторону улицы Фомушина, допустил столкновение с автомашиной "ГАЗ", перевозившей пассажиров по маршруту № 29.

"В салоне автобуса находились 10 человек. В результате столкновения транспортных средств ранения получили 6 пассажиров микроавтобуса. Все они доставлены в медучреждения, им оказана помощь", — сказала собеседница агентства.

Как позднее уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, водитель "ВАЗ-2114" находится в реанимации.

"Водитель "ВАЗ-2114" находится в реанимации и 5 пассажиров микроавтобуса доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства совершения ДТП уточняются. Затруднений для передвижения транспорта нет.