Жителя Тольятти подозревают в избиении годовалой дочери

САМАРА, 30 окт —РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Тольятти, его подозревают в избиении своей годовалой дочери, сообщает во вторник СУСК по региону.

По данным ведомства, утром 30 октября в больницу была доставлена годовалая девочка с телесными повреждениями. В настоящее время, по данным следователей, ей оказывается медицинская помощь, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным СК, ребенка избил отец, отмечается, что в настоящее время он пьян.

"По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вред здоровью)", — говорится в сообщении.