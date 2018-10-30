В Краснодарском крае пенсионерам восстановили утраченные документы

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пострадавшим пенсионерам Краснодарского края восстановлены утраченные в результате стихии документы, сообщает пресс-служба Минтруда России.

Отмечается, что ранее глава Минтруда Максим Топилин поручил Роструду, ФСС РФ, ПФР, федеральному бюро медико-социальной экспертизы принять меры по соцподдержке населения. В пострадавших районах работают специалисты соцзащиты, принимающие документы граждан на социальные выплаты.

Подчеркивается, что из бюджета региона выплачиваются: единовременная матпомощь в размере 10 тысяч рублей; единовременная помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости — 50 тысяч рублей; единовременная финансовая помощь в связи с полной утратой имущества первой необходимости — 100 тысяч рублей. Кроме того, выясняется потребность в жилье и предметах первой необходимости — воде, продуктах питания, медикаментах и прочем.

В сообщении говорится, что, по информации пенсионного фонда России, за восстановлением документов обратилось 16 граждан, утративших пенсионное удостоверение, свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также справки, подтверждающие право на получения набора социальных услуг.

"Документы восстановлены в полном объеме и переданы гражданам в местах временного размещения. С просьбой о доставке пенсии за ноябрь в пункты временного проживания обратилось восемь получателей", — добавляется в сообщении.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах края и в Сочи произошли подтопления. По данным МЧС, в 29 населенных пунктах подтоплены 2,4 тысячи жилых домов. Погибли шесть человек, пострадали 60, судьба двух неизвестна.