Житель Воркуты получил 16 лет лишения свободы за нападение на полицейского

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Житель Воркуты, напавший с ломом на полицейского, осужден на 16 лет лишения свободы за посягательство на жизнь правоохранителя, сообщает СК РФ в WhatsApp.

Ранее сообщалось, что житель Воркуты напал с ломом на пытавшегося задержать его полицейского, вынудив силовика открыть огонь. Сообщается, что мужчина несколько раз ударил полицейского ломом по голове, однако правоохранитель успел применить табельное оружие и ранил нападавшего.

"Напавший с ломом на полицейского проведет 5 лет в тюрьме и 11 – в колонии. Двадцатилетний житель Воркуты, уже отсидевший за убийство, приговорен к 16 годам лишения свободы за посягательство на жизнь сотрудника полиции, который застал его вскрывающим чужие гаражи с помощью металлического лома", — говорится в сообщении.