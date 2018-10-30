В Югре прокуратура начала проверку после пожара на нефтебазе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 окт — РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку после пожара на нефтебазе в Нижневартовском районе, в результате которого пострадали два человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о возгорании резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО. Позже в региональном управлении МЧС сообщили, что при пожаре пострадали два человека, горят два резервуара на площади около 1 тысячи квадратных метров. Угрозы распространения нет, возгорание тушит пожарная охрана.

По данным Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, возгорание на Хохряковском месторождении возникло в результате разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ подрядной организацией. Прокуратура уточняет, что пожар произошел на центральном пункте сбора нефти.

"Прокурором округа дано поручение организовать проверку, обеспечив всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура проверит соблюдение владельцем объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что планируют дать правовую оценку "всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц".