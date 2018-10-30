В центре Москвы около VIP-офиса ВТБ неизвестные отобрали у мужчины сумку

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Двое неизвестных во вторник днем отобрали у мужчины сумку на Гоголевском бульваре в центре Москвы, объявлен план "Перехват", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД

По адресу, где произошло нападение, находится отделение банка ВТБ, занимающееся обслуживанием VIP-клиентов, информация об этом есть на сайте банка.

"В 15.23 поступило сообщение, что у дома 5, строение 1 на Гоголевском бульваре двое неизвестных "причинили телесные повреждения" мужчине, забрали у него сумку и скрылись на автомобиле Ford. Что находилось в сумке, устанавливается. Объявлен план "Перехват". Определяется перечень похищенного и ущерб", — рассказал сотрудник пресс-службы главка.

В полиции о личности и состоянии потерпевшего не сообщили, уточнив, что его ударили "чем-то тяжелым".

В то же время источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в руках у одного из грабителей был топор.