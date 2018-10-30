Пожар на нефтебазе в Югре тушат 50 человек и 15 единиц техники

Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара. Архивное фото

Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Порядка 50 человек и 15 единиц техники уже привлечено к тушению крупного пожара на нефтеперерабатывающей станции в Нижневартовском районе ХМАО, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Всего к ликвидации пожара сейчас привлечено 50 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС — 14 человек и четыре единицы техники", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Нижневартовском районе горят два резервуара на площади около 1 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадали два человека.