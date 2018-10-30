СК назначил экспертизу после возгорания в гостинице "Останкино"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи организовали проверку после возгорания в гостинице "Останкино" на северо-западе Москвы, для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что посетителей и персонал гостиницы "Останкино" эвакуируют на северо-востоке Москвы из-за возгорания на втором этаже здания. Позднее в МЧС уточнили, что полностью огонь был ликвидирован в 14.24, горели личные вещи и мебель. После возгорания за помощью к врачам обратились четыре человека.

"Проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины возгорания", — сказала она.