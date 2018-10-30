Затонувший в Мурманске плавдок по размерам сопоставим с Красной площадью

МУРМАНСК, 30 окт – РИА Новости. Площадь затонувшего в Мурманске плавучего дока ПД-50 равнялась 23 тысячам квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве, следует из материалов, размещенных на сайте 82-го судоремонтного завода.

В ночь на вторник при проведении операции по спуску на воду авианосца "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация, в результате которой ПД-50 резко ушел под воду. Пострадали четыре человека, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, один сотрудник пропал без вести. Как сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, "Адмирал Кузнецов" не получил существенных повреждений, сроки завершения ремонта остаются прежними.

"Наличие у предприятия единственного в Европейской части России плавучего дока грузоподъемностью 80 тысяч тонн и площадью стапель-палубы 23 тысячи квадратных метров (ПД-50) делает его единственным в регионе исполнителем докового ремонта крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок, транспортных судов водоизмещением свыше 25 тысяч тонн", — говорится на сайте завода.

По материалам из открытых источников, территория Красной площади в Москве занимает около 24 тысяч квадратных метров.

Завод расположен в жилом районе Росляково Мурманска на восточном берегу Кольского залива, между южной оконечностью губы Рослякова и северной оконечностью губы Чалм-Пушка. Завод занимает территорию площадью 99,8 гектара и акваторию площадью 1,41 квадратных километра.