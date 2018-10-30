В Югре начали проверку после пожара на нефтебазе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 окт — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту пожара на нефтебазе в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о возгорании резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО. Позже в региональном управлении МЧС сообщили, что при пожаре пострадали два человека, горят два резервуара на площади около 1 тысячи квадратных метров. Угрозы распространения нет, возгорание тушит пожарная охрана.

"Организована по данному факту процессуальная проверка. Следователи и следователи-криминалисты из города Нижневартовска выехали на место происшествия, там проведут осмотр, другие первоначальные следственные и проверочные мероприятия", — сказал собеседник агентства, уточнив, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

По данным окружного управления МЧС, месторождение, на территории которого произошел пожар, находится от Нижневартовска более чем в 200 километрах.