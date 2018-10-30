В Воронеже около 20 тысяч жителей остались без отопления

ВОРОНЕЖ, 30 окт — РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту аварии на теплосети, которая в понедельник вечером оставила без отопления около 20 тысяч жителей Ленинского района Воронежа, сообщает во вторник надзорное ведомство.

Около 19.50 мск понедельника из-за аварии на теплотрассе ПАО "Квадра" в Ленинском районе Воронежа остались без теплоснабжения 19,5 тысячи жителей, четыре школы, восемь детских садов и пять медучреждений. Аварию планировалось устранить к 3.00 мск вторника, однако работы были завершены в 23.42 мск понедельника.

"Прокуратурой области организована проверка по факту прекращения 29 октября 2018 года теплоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры на территории Ленинского района Воронежа в связи с аварией на тепловых сетях ПАО "Квадра", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечает надзорное ведомство, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В понедельник в Воронеже было около 6 градусов тепла.