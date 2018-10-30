МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Плавдок ПД-50, затонувший в результате ЧП с авианосцем "Адмиралом Кузнецовым", будет поднят на поверхность, заявил экс-командующий Черноморским флотом (1998-2002), экс-командующий Балтийским флотом (2001-2006), председатель комитета Госдумы по обороне, адмирал Владимир Комоедов.

В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду ТАВКР "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: из-за перебоев в подаче электроэнергии были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и плавдок резко ушел под воду, кроме того, упавший кран плавучего дока повредил часть палубы авианосца.

"Сразу поднять затонувший док не удастся. Нужно найти причину его затопления — поступления в него воды, а потом принять решение относительно того, как откачать из него воду, чтобы поднять на поверхность… Уверен, что плавдок поднимут на поверхность", — сказал Комоедов во вторник РИА Новости.

По его словам, "это мощнейший док", который проектировался еще знаменитым советским инженером-конструктором в области ракетно-космической техники Сергеем Королевым для ремонта атомных подводных лодок.

"В России их (подобных плавдоков – ред.) всего два: один — на Северном флоте, второй — во Владивостоке. Они предназначены для ремонта больших кораблей", — пояснил Комоедов, заметив, что после поднятия затонувшего дока потребуется его ремонт.