В Югре рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на нефтебазе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 окт — РИА Новости. Состояние двух пострадавших при пожаре на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о возгорании резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО. Позже в региональном управлении МЧС сообщили, что при пожаре пострадали два человека, горят два резервуара на площади около 1 тысячи квадратных метров, угрозы распространения нет.

"Предварительно можно говорить о двух пострадавших, состояние которых тяжелое… Их госпитализируют в больницу города Нижневартовска", — пояснили в депздраве Югры.

При этом источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, рассказал, что медицинскую помощь оказывала частная бригада, а состояние одного из пострадавших удовлетворительное.

"Там работает частная медицина. Непосредственно на месторождении работают частные медицинские бригады, помощь пациентам оказывается. Машина Центра медицины катастроф выехала для сопровождения в реанимацию… Один — в тяжелом состоянии, другой — в удовлетворительном. Их будут госпитализировать в Окружную клиническую больницу Нижневартовска", — сообщил он.

По данным окружного управления МЧС, месторождение, на территории которого произошел пожар, находится от Нижневартовска более чем в 200 километрах.