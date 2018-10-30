В Югре рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на нефтебазе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 окт — РИА Новости. Состояние двух пострадавших при пожаре на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.
"Предварительно можно говорить о двух пострадавших, состояние которых тяжелое… Их госпитализируют в больницу города Нижневартовска", — пояснили в депздраве Югры.
При этом источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, рассказал, что медицинскую помощь оказывала частная бригада, а состояние одного из пострадавших удовлетворительное.
"Там работает частная медицина. Непосредственно на месторождении работают частные медицинские бригады, помощь пациентам оказывается. Машина Центра медицины катастроф выехала для сопровождения в реанимацию… Один — в тяжелом состоянии, другой — в удовлетворительном. Их будут госпитализировать в Окружную клиническую больницу Нижневартовска", — сообщил он.
По данным окружного управления МЧС, месторождение, на территории которого произошел пожар, находится от Нижневартовска более чем в 200 километрах.