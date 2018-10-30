Четыре человека обратились к врачам после пожара в гостинице "Останкино"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Четыре человека обратились за помощью к врачам после возгорания в гостинице "Останкино" в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Спасено 42 человека, четыре человека осматриваются скорой помощью", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что посетителей и персонал гостиницы "Останкино" эвакуируют на северо-востоке Москвы из-за возгорания на втором этаже здания. Позднее в МЧС уточили, что полностью огонь был ликвидирован в 14.24, горели личные вещи и мебель.