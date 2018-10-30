В московской гостинице "Останкино" потушили пожар

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Специалисты МЧС ликвидировали открытое горение в гостинице "Останкино" на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель столичного главка министерства.

"Открытое горение на втором этаже сбито", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, общая площадь составила 15 квадратных метров.

Позднее в МЧС уточили, что полностью огонь был ликвидирован в 14.24, горели личные вещи и мебель.

"С вышележащих этажей спасено 42 человека, из здания было выведено 250 человек, один человек передан для осмотра наряду скорой помощи", — сообщается в аккаунте в Twitter столичного ГУМЧС.