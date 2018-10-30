Суд оставил вице-мэра Сочи под домашним арестом

СОЧИ, 30 окт — РИА Новости. Суд оставил под домашним арестом вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в Краснодарском краевом суде.

Паламарчук был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий в апреле текущего года. По версии следствия, в результате действий Паларамчука акционерному обществу "Спецавтохозяйство по уборке города", председателем совета директоров которого он является, был причинен ущерб на сумму более 115 миллионов рублей.

"Сначала его (Паламарчука) взяли под стражу. Затем следователь обратился с ходатайством о продлении меры пресечения. Но Октябрьский суд не удовлетворил ходатайство следователя и поменял заключение под стражу на домашний арест, под которым он находился по 18 октября. По окончании этого срока прокурор обратился с представлением, чтобы изменить меру пресечения, ему было отказано в краевом суде. Апелляционным определением решение о нахождении под домашним арестом оставлено без изменения", — заявили в суде.