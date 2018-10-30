Следствие попросило оставить под арестом братьев Магомедовых

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следствие просит оставить под арестом владельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в мошенничестве и создании организованной преступной группы, сообщили РИА Новости в суде.
Также следователь просит продлить срок ареста главе компании "Интекс" Артуру Максидову. Его обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества.
Следственным департаментом МВД Зиявудину Магомедову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, присвоении или растрате, организации преступного сообщества. Магомеду Магомедову предъявлено обвинение по тем же статьям, а также по статье "Незаконный оборот оружия".
Следствие считает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По данным СК, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".
Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.