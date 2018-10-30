Следствие попросило оставить под арестом братьев Магомедовых

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следствие просит оставить под арестом владельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в мошенничестве и создании организованной преступной группы, сообщили РИА Новости в суде.

"В суде зарегистрированы ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей", — сказано в карточке дела. Там уточняется, что они будут рассмотрены 1 ноября.

Также следователь просит продлить срок ареста главе компании "Интекс" Артуру Максидову. Его обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества.

Следственным департаментом МВД Зиявудину Магомедову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, присвоении или растрате, организации преступного сообщества. Магомеду Магомедову предъявлено обвинение по тем же статьям, а также по статье "Незаконный оборот оружия".

Следствие считает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По данным СК, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".

В конце марта в Москве были арестованы совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Следственный департамент МВД заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.