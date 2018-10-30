Росздравнадзор выявил нарушения в 362 клиниках пластической хирургии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Росздравнадзор по поручению правительства РФ с 1 июня проверил 540 клиник пластической хирургии, нарушения выявлены в 67% учреждений, заявил заместитель начальника управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению Никита Матыцин.

По его словам, всего с 1 июня было проверено 540 медучреждений, из них более 76% — негосударственные клиники.

"Нарушения были выявлены в 362 организациях, то есть более чем в 67% организаций", — сказал Матыцин на публичном обсуждении результатов анализа правоприменительной практики Росздравнадзора за III квартал 2018 года.