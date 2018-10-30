ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам колонии общего режима Игоря Маковкина — первого члена хакерской группы, укравшей у клиентов ряда банков 1,2 миллиарда рублей, сообщает во вторник Генпрокуратура.

Маковкин обвинялся в "мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном в особо крупном размере", "неправомерном доступе к компьютерной информации", "создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ", а также "участии в преступном сообществе".

По данным ведомства, в суде гособвинитель представил доказательства того, что в Екатеринбурге Маковкин совместно с другими членами преступного сообщества с мая 2015 года по апрель 2016 года создал и распространил через сеть вредоносное программное обеспечение. Получив доступ к счетам клиентов различных банков, хакеры похитили 1,2 миллиарда рублей. Помимо этого, они получили доступ к компьютерной базе данных аэропорта "Кольцово".

В прокуратуре отметили, что Маковкин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дал подробные показания против организатора преступного сообщества и описал схемы доступа к чужим компьютерным сетям.

"Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Игорю Маковкину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении остальных участников преступного сообщества расследование продолжается.

Как сообщало в 2016 году МВД РФ, с середины 2015 года по всей стране было зафиксировано 18 целевых атак на автоматизированные рабочие места клиентов банков, ущерб от которых превысил 3 миллиарда рублей. В рамках уголовного дела на территории 15 субъектов РФ были проведены обыски, в ходе которых получены материалы, подтверждающие причастность подозреваемых к созданию бот-сетей зараженных компьютеров и организации атак на инфраструктуру кредитно-финансовых и государственных учреждений.

Всего, по данным официального представителя МВД России Ирины Волк, были задержаны 50 подозреваемых в совершении многочисленных хищений денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, а также с корреспондентских счетов кредитно-финансовых учреждений с использованием вредоносного программного обеспечения.