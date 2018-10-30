Адвокат обжаловал арест обвиняемого в убийстве читинской школьницы

КРАСНОЯРСК, 30 окт — РИА Новости. Арест до 22 декабря обвиняемого в убийстве школьницы в Чите обжалован, сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.

"Адвокат Алексея Фирулёва, который подозревается в убийстве школьницы, обжаловал его арест", — говорится в сообщении.

Суд рассмотрит апелляцию в среду с использованием видеоконференцсвязи – Фирулёв будет присутствовать на заседании дистанционно из следственного изолятора.

Ранее СК сообщил, что 12-летняя школьница пропала 19 октября в Чите по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело об убийстве и передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК. В ночь на 23 октября был задержан подозреваемый в убийстве. Сотрудники полиции нашли тело ребенка на автостоянке, где он работал. Ему предъявлено обвинение в убийстве.