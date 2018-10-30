Кремль следит за ситуацией с авианосцем "Адмирал Кузнецов"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Кремле следят за ситуацией с авианосцем "Адмирал Кузнецов", ориентируются на информацию Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду ТАВКР "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация — из-за перебоев в подаче электроэнергии были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и плавдок резко ушел под воду, кроме того, упавший кран плавучего дока повредил часть палубы авианосца.

Как сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, авианосец "Адмирал Кузнецов" не получил существенных повреждений из-за затопления дока, сроки завершения ремонта остаются прежними.

"Уже были заявления Объединенной судостроительной корпорации о том, что каких-то повреждений, которые способны повлиять на сроки выполнения работ по "Адмиралу Кузнецову", нет. Ситуация нештатная, но предпринимаются меры, естественно. В данном случае мы ориентируемся на информацию, которая идет от ОСК", — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с "Адмиралом Кузнецовым" и аварией в Мурманске.

В понедельник в 23.56 на пульт управления правительства Мурманской области поступил доклад от диспетчера системы "112" о том, что на 82-м судоремонтном заводе в Росляково при проведении доковой операции произошло притопление плавучего дока с находящимся внутри ТАКР "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". К месту происшествия выдвинулись силы и средства постоянной готовности территориального звена РСЧС Мурманской области. ТАКР "Адмирал Кузнецов" буксирами выведен на рейд. Эвакуирован 71 человек.

В 02.40 ТАКР "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" отбуксирован на безопасное расстояние, в 03.30 док полностью ушел под воду. Дальнейшие поисково-спасательные работы будут проводиться силами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Утром во вторник на место аварии направлено судно с глубоководным оборудованием и водолазами-глубоководниками.

СК возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Мурманского следственного отдела на транспорте. Из аппарата следственного управления выехали сотрудники отдела криминалистики и следователь отдела по расследованию особо важных дел.