Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в шпионаже норвежца Берга

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Мосгорсуд до 5 декабря оставил под арестом гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд отклонил апелляционную жалобу на продление срока ареста", — сказали в пресс-службе.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно".

По данным СМИ, Берга задержали в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, которые содержат секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. Передавал ему эти документы якобы россиянин Алексей Житнюк, которого ранее суд арестовал по обвинению в государственной измене. Сообщалось, что Житнюк передавал информацию агентам Центрального разведывательного управления США через посредника. Бергу было предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК).