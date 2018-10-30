На Кубани более 20 человек находятся в больницах после наводнения

СОЧИ, 30 окт – РИА Новости. Двадцать один человек остается в больницах после наводнения на Кубани, в том числе 4 ребенка, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек.

По информации ведомства, кубанские медики продолжают оказывать помощь людям в подтопленных районах региона.

"Оказана амбулаторная медицинская помощь 360 пациентам, в том числе 74 детям. На госпитализации остается 21 человек, в том числе 4 детей", — заявляют в пресс-службе.

По данным ведомства, в зоне подтопления Кубани на вторник врачебно-сестринские бригады обошли 13 тысяч домов, 3237 человек были вакцинированы, 3561 человек получили профилактические лечение против возникновения бактериальных инфекций.