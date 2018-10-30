В Череповце анализ ДНК помог найти преступника 14 лет спустя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Вологодской области благодаря генной экспертизе нашли обвиняемого в надругательствах над тремя девочками в Череповце в 2004 году, сообщает во вторник пресс-служба СК РФ.

"Местному жителю предъявлено обвинение в серии преступлений 14-летней давности, связанных с сексуальным насилием по отношению к несовершеннолетним девочкам (пункт "в" части 3 статьи 132 УК РФ (3 эпизода – насильственные действия сексуального характера), пункт "в" части 3 статьи 131 УК РФ (2 эпизода — изнасилование) и статьи 119 УК РФ (угроза убийством)", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что в 2004 году прокуратура Череповца возбудила уголовное дело по факту домогательств в отношении малолетней. На тот момент установить лицо, причастное к совершению преступления, было невозможно, в связи с чем предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

Современные технические возможности криминалистики при проведении экспертиз позволили подтвердить наличие в биологических следах, оставленных на вещественных доказательствах более 10 лет назад, генотипа 41-летнего череповчанина, который в те годы в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Комплексная работа следствия по изобличению злоумышленника помогла доказать его причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении еще двух девочек.

В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, следственные действия ведутся на территории Вологодской и Ленинградской областей. Следствие обратилось к гражданам и возможным потерпевшим с просьбой сообщать важную информацию по делу в следственное управление СК Вологодской области.