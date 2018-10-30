После ЧП с доком в Мурманске завели уголовное дело

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности после инцидента с доком в Мурманске, сообщается на сайте СК РФ.

В ночь на вторник в ходе доковых работ произошел перебой в подаче электричества, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока и ПД-50 резко ушел под воду. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате нарушения правил техэксплуатации судоподъемных сооружений произошло затопление дока. Пострадали пятеро человек: четверо извлечены из воды с признаками обморожения, один считается пропавшим без вести.

Уточняется, что в ходе следственных действий будут устанавливаться причины возникновения крена дока. Кроме того, следствие даст юридическую оценку действиям работодателя по обеспечению безопасности работников.