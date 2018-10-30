В Мурманске один человек пропал без вести при аварии плавучего дока

МУРМАНСК, 30 окт – РИА Новости. Один человек до сих пор не найден после того, как на СРЗ в Мурманске затонул плавучий док ПД-50 при выходе из него авианосца "Адмирал Кузнецов", сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

"К сожалению, один человек до сих пор не найден", — сообщила глава региона в аккаунте в Instagram. Она уточнила, что двое пострадавших обслужены амбулаторно, два человека находятся в областных медучреждениях — в Севрыбе и городской больнице.

"О причинах ЧП пока говорить рано. На 9 утра назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота. Выводы будут делать следственные органы. Док в 3.30 утра был полностью затоплен. "Адмирал Кузнецов" на буксире выведен", — добавила губернатор.

"Адмирал Кузнецов" проходил на 82-м заводе плановый доковый ремонт с сентября. В ночь на вторник при проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и плавдок резко ушел под воду.

ПД-50 — один из крупнейших в регионе плавучих доков. Согласно списку аффилированных лиц АО "82-й судоремонтный завод", 0,0001% его акций принадлежит РФ в лице Минобороны, все остальные — дочерней компании "Роснефти