На Кубани починили поврежденные паводком электросети

Город Туапсе, который пострадал от наводнения, вызванного сильными дождями в Краснодарском крае. Архивное фото

Город Туапсе, который пострадал от наводнения, вызванного сильными дождями в Краснодарском крае. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Работы по восстановлению электросетей после ливней в Краснодарском крае завершены, сообщается в материалах Минэнерго России.

Как ранее сообщало министерство, с 06.45 до 10.00 26 октября из-за неблагоприятных погодных условий на Кубани происходили отключения в электрических сетях 110 киловольт и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 киловольт. Около 33 тысяч человек остались без электричества.

"Тридцатого октября октября в 02.40 аварийно-восстановительные работы завершены", — говорится в сообщении.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах края и в Сочи произошли подтопления. По данным МЧС, в 29 населенных пунктах подтоплены 2,4 тысячи жилых домов. Погибли шесть человек, пострадали 60, судьба двух неизвестна.