МЧС просит водителей быть осторожнее из-за гололедицы в московском регионе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. МЧС предупреждает автомобилистов о снеге и гололедице в ночь на вторник в Москве и Московской области и просит быть осторожнее, следует из сообщения, размещенного на сайте столичного главка ведомства.

По данным МЧС, в ближайший час и ночью 30 октября в Московской области и Москве местами ожидается снег с ухудшением видимости 1000-2000 метров и гололедица.

"Уважаемые водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Будьте внимательны и осторожны", — говорится в сообщении.